Venivano a riscuotere direttamente in negozio. Se non erano contanti, erano gioielli e monili in oro. Incastrati dalle telecamere installate dai militari tre pregiudicati legati al clan di Giuseppe “Pepè» Flachi Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Cormano, estorsione e rapina a un gelataio: tre arresti per “pizzo» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento