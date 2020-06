Cornelius lancia il Parma, Belotti solleva il Torino

GENOVA (ITALPRESS) – Cornelius lancia in orbita Europa il Parma, Belotti riporta il sereno in casa Toro. Al Luigi Ferraris, dopo la lunga interruzione del campionato, il Genoa, in una situazione già abbastanza precaria, crolla in casa contro il Parma per 4-1 e rimane bloccato a quota 25 punti, al terzultimo posto insieme al Lecce. Mattatore della serata Cornelius, autore di una tripletta che lancia gli ospiti al settimo posto in classifica, con 39 punti come il Milan. Gli emiliani passano in vantaggio al 18′ grazie al danese. Poi c’è un rigore concesso al Grifone che spreca con Criscito l’opportunità di pareggiare.

