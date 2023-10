Corona, tribunale Milano valuta pericolosità sociale: udienza a novembre

(Adnkronos) – Per Fabrizio Corona nuova udienza il 14 novembre prossimo, davanti al collegio Sezione autonoma misure di prevenzione del tribunale di Milano presieduto dalla giudice Maria Gaetana Rispoli, per discutere della sorveglianza speciale che gli era stata applicata il 30 maggio 2012 (un anno e sei mesi) e dunque per rivalutare – come prevede la legge – se la pericolosità sociale accertata all’epoca è ancora attuale, alla luce del percorso rieducativo e carcerario.

Si tratta di un nuovo appuntamento davanti alla corte per l’uomo che da giorni tiene banco svelando i nomi dei calciatori che sarebbe coinvolti in un giro di calcio scommesse. Lo scorso settembre Corona – arrestato nel gennaio 2013 per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato – aveva chiuso i conti con la giustizia (dopo oltre 10 anni di carcere) perché, anche se ha ancora indagini e processi aperti a suo carico, ha finito di scontare il cumulo delle pene definitive accumulate per una serie di condanne, tra cui i foto ricatti ai vip. Le accuse di frode fiscale o bancarotte, le violazioni durante il regime dei domiciliari, l’affidamento terapeutico (contro la tossicodipendenza) in una comunità a Limbiate, il gossip sulla sua vita privata, di fatto Corona non ha mai smesso di far parlare di sé.

E ha ancora processi in corso a Milano, tra cui uno per danneggiamento di un’ambulanza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nel quale il giudice ha disposto una perizia psichiatrica. Non solo: è indagato in un’inchiesta della procura di Palermo per un tentativo di vendergli materiale fotografico riservato sulla cattura del boss Matteo Messina Denaro.