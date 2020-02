Blitz della Guardia di Finanza in Liguria, Lombardia, Marche, Campania e Calabria.

Fino a 1.200 euro per una mascherina definita anti Corona virus, oltre 5mila euro per kit da 5 mascherine: sono alcuni degli annunci comparsi su ebay che hanno attirato l’attenzione della Guardia d Finanza di Torino. Sulla piattaforma venivano venduti da imprenditori, privati cittadini e anche da un operatore sanitario guanti, disinfettanti e mascherine e persino un integratore definiti anti Coronavirus a prezzi esorbitanti.

Venti gli indagati, che rischiano fino a 2 anni di reclusione, per frode in commercio e abusivismo commerciale. Numerose le perquisizioni scattate all’alba in Liguria,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, 1.200 euro per una mascherina su eBay: 20 indagati proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento