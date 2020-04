Coronavirus, 110 mila euro da Università Palermo al Policlinico

La raccolta fondi “Tanti piccoli gesti per un grande aiuto” attivata dall’Università degli Studi di Palermo a favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” per fronteggiare l’emergenza Coronavirus ha già raggiunto la cifra di 110 mila euro.

“Grazie alle donazioni della comunità universitaria, dei cittadini e delle aziende il contributo totale finora raccolto è arrivato in poco tempo ad una cifra considerevole – commenta il rettore Fabrizio Micari -. Il sostegno della nostra struttura ospedaliera Policlinico Giaccone, in particolare per l’acquisto di protezione, farmaci e apparecchiature indispensabili per la cura dei pazienti affetti da Covid-19 è una scelta responsabile per dare un solido fondamento alla speranza e trasformare questo delicatissimo e drammatico momento di difficoltà in solidarietà,

