“Il totale dei contagi da Coronavirus è di 2263, di questi l’88% sono situati in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Il totale dei guariti è di 160 con un incremento di 11 persone in più rispetto a ieri, mentre il totale dei deceduti è di 79, con un incremento di 27 unità, 17 sono in Lombardia, 7 in Emilia Romagna, 1 nelle Marche, 1 in Veneto, 1 in Liguria”. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa assieme al professore Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, per fare il punto sull’emergenza coronavirus.

Il dettaglio dei contagi vede 1326 casi in Lombardia,

L’articolo Coronavirus, 2263 i contagiati in Italia proviene da Notiziedi.

