Coronavirus, 239 nuovi casi in Lombardia e 4 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Sono 239 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia, dei quali 26 ‘debolmente positivì e 5 a seguito di test sierologici. E’ quanto si evince dalla lettura del bollettino quotidiano pubblicato dalla regione. Sono 4 i nuovi decessi nelle ultime 24 ore con il totale delle vittime in regione che sale a quota 16.856. I guariti sono in totale 75.678 (+29). Stabile il numero di ricoveri (148) e di pazienti in terapia intensiva (14). Sono 13.663 i tamponi effettuati per un totale di 1.483.556. Dei nuovi positivi, 89 sono nella provincia di Milano (di cui 50 in città),

