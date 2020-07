Impennata dei dati della Protezione Civile regionale da zero a 27 casi positivi dall’analisi di appena 775 tamponi. Torna l’allarme in Irpinia. De Luca: “In Italia ingressi del tutto incontrollati, in queste condizioni non arriveremo nemmeno a settembre»

L’articolo Coronavirus, 27 contagi in Campania. Ad Avellino si teme un nuovo focolaio: il Moscati riapre il padiglione covid proviene da Notiziedi.

