Al momento 33.190 persone in Italia risultano positive al coronavirus che causa il Covid-19. Ad oggi, in Italia sono stati 41.035 i casi totali. Lo ha reso noto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

Nel dettaglio i casi attualmente positivi sono 13.938 in Lombardia, 4.506 in Emilia-Romagna, 3.169 in Veneto, 2.754 in Piemonte, 1.622 nelle Marche, 1.422 in Toscana, 883 in Liguria, 741 nel Lazio, 605 in Campania, 522 in Friuli Venezia Giulia, 491 nella Provincia autonoma di Trento, 421 nella Provincia autonoma di Bolzano, 449 in Puglia, 321 in Sicilia, 366 in Abruzzo, 328 in Umbria, 209 in Valle d’Aosta,

L’articolo Coronavirus, 33.190 positivi e 3.405 morti proviene da Notiziedi.

