Coronavirus: 35 italiani sono a bordo della nave da crociera ferma in Giappone 

Sulla nave da crociera Diamond Princess in quarantena in Giappone per l’epidemia di coronavirus ci sono anche 35 italiani. Tra questi, 25 sono membri dell’equipaggio. Lo riferiscono fonti della Farnesina, precisando che non ci sono contagiati né persone che mostrano sintomi tra gli italiani. “Tra i casi di coronavirus a bordo, al momento non risultano connazionali”, fanno sapere le fonti.

L’Unità di Crisi della Farnesina e l’Ambasciata d’Italia a Tokyo, in stretto raccordo con le Autorità locali, seguono il caso con la massima attenzione e sono in contatto con i nostri connazionali per prestare ogni possibile assistenza, aggiunge una nota del ministero degli Esteri.

