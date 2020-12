CAGLIARI (ITALPRESS) – In Sardegna sono 24.552 i casi di

positività al Covid-19 complessivamente accertati dall’inizio

dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi

regionale sono stati rilevati 366 nuovi casi. Si registrano anche

8 decessi (539 in tutto). In totale sono stati eseguiti 400.260

tamponi con un incremento di 2.639 test. Sono invece 619 i

pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non

intensivi (+3 rispetto al dato di ieri), mentre è di 64

(invariato) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le

persone in isolamento domiciliare sono 14.459. Il dato progressivo

dei casi positivi comprende 8.766 (+169) pazienti guariti,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, 366 nuovi casi e 8 decessi in Sardegna proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento