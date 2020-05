Coronavirus, 37 mila contagiati sul lavoro e 129 morti

ROMA (ITALPRESS) – I contagi sul lavoro da nuovo Coronavirus denunciati all’Inail tra la fine di febbraio e il 4 maggio sono 37.352, quasi 9 mila in piu’ rispetto ai 28.381 registrati dalla prima rilevazione del 21 aprile. I casi mortali segnalati all’Istituto nello stesso periodo sono 129, 31 in piu’ rispetto al monitoraggio precedente. Al contrario di quanto osservato sul complesso delle denunce, in cui la quota femminile con il 71,5% dei casi prevale rispetto a quella maschile (28,5%), l’82,2% dei decessi hanno interessato i lavoratori e il 17,8% le lavoratrici.

E’ quanto emerge dal report elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Inail,

