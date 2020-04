L’uomo si è tolto la vita la settimana scorsa a San Giovanni lanciandosi dalla sua abitazione. Era assistito per problemi psichiatrici, ma sono in corso accertamenti per capire se nelle ultime settimana non sia stato assistito presso strutture pubbliche

L’articolo Coronavirus, 40enne morto suicida L’ipotesi: cure sospese causa Covid proviene da Notiziedi.

