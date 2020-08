Coronavirus, 50 nuovi positivi e tre ricoverati in più in Sicilia

MILANO (ITALPRESS) – Sono 50 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il totale di persone attualmente positive sull’Isola sale quindi a 1.019. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. I casi totali registrati da inizio pandemia passano a 4.174. Il numero di decessi rimane a quota 286, visto che anche oggi non si sono registrati morti. Le persone attualmente ricoverate con sintomi sono 62 (tre in più di ieri), dei quali 10 continuano a essere in terapia intensiva. 947 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 4.072,

