BARI (ITALPRESS) – Il Dipartimento di prevenzione ha potenziato l’attività di screening anti Covid in tutto il territorio della Asl Bari. Sono attualmente attivi 14 drive through tra Bari e provincia, dove è possibile eseguire il tampone direttamente in auto. La nuova e capillare organizzazione dei punti tampone è in linea con la attuale curva epidemiologica e risponde alla esigenza di prevenzione e tutela della salute della comunità. Aumenta così la capacità di esecuzione di tamponi, ma anche la presenza di presidi sanitari la cui attività è fondamentale nel contrastare la pandemia, in territori vasti e densamente popolati. A Bari sono operative 3 postazioni drive through: una nella sede dell’ex Cto,

Coronavirus, a Bari e provincia attive 14 postazioni drive through

