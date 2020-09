Coronavirus, a Bologna la pioggia non ferma cena di solidarietà

BOLOGNA (ITALPRESS) – La pioggia non ferma ma ritarda solo di un’ora l’evento benefico ‘Ripartire dopo il Covid, storie di sport’ in piazza Maggiore, a Bologna, a favore degli operatori sanitari degli ospedali cittadini impegnati nell’emergenza Covid-19. Oltre 400 paganti hanno così preso posto ai tavoli allestiti sul Crescentone della piazza.

“E’ una bella serata per dire grazie a dei professionisti di qualità che mi fanno inorgoglire di essere presidente di questa regione – sottolinea il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini -. Non ringrazieremo mai abbastanza chi ha messo a rischio, e mette a rischio, la propria vita o l’ha lasciata per tutelare le nostre.

