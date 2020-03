I numeri parlano di una crescita costante di casi, nonostante non si sottopangono a tampone tutte le persone “entrate potenzialmente in contatto» con il virus, ma soltanto i casi gravi. Sala: se il virus sfonda qui, il sistema sanitario andrà in crisi

