Coronavirus, A Fiumicino operativo solo Terminal 3

L’aeroporto di Roma Fiumicino ha chiuso ufficialmente il Terminal 1. Rimane operativo solo il Terminal 3. A confermarlo è il direttore operativo di Aeroporti di Roma Ivan Bassato, il quale ai microfoni di RaiNews24 ha spiegato: “Abbiamo dovuto elaborare una limitazione delle aree di imbarco dell’aeroporto perché se le aree sono vuote non c’è motivo di tenerle in funzione. Abbiamo portato da questa mattina tutti i pochi voli in partenza nel Terminal 3. Il Terminal 1 l’abbiamo chiuso e messo in sicurezza”. “Oggi avremo nel momento di picco, poco più di 30 banchi check assegnati in un terminal che ne ha più di 200 – ha aggiunto -.

