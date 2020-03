Coronavirus a Le Iene: è giusto rendere pubblici i nomi dei contagiati? | Video Mediaset

E’ scoppiata un’altra polemica legata all’emergenza Coronavirus e riguarda la pubblicazione dei nomi dei contagiati. E’ giusto o no?

Tutto è nato quando, Cusano Mutri il sindaco di Benevento, ha pubblicato su Facebook il nome di un contagiato da coronavirus di un comune vicino invitando i cittadini che fossero stati in contatto con lui a prendere le dovute precauzioni. Questo comportamento ha innescato una polemica per via del mancato rispetto della privacy. Per questo motivo la Iena Matteo Viviani ha incontrato il sindaco per capire cosa l’abbia spinto a fare ciò.

Ecco il video Mediaset tramesso nella puntata odierna de Le Iene.

