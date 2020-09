Coronavirus, a Malta tre decessi in 24 ore

Tre decessi in 24 a Malta per il Covid-19. Il totale delle vittime sale a 20, di cui 5 solo questa settimana.

A differenza dei due casi precedenti, le autorità sanitarie hanno precisato che la ventesima vittima, un uomo anziano aveva altre patologie. E’ un 85enne che era confermato positivo al test il 12 settembre, quando è stato ricoverato all’ospedale Mater Dei. L’uomo era ricoverato presso l’Unità per la Malattie Infettive.

La diciottesima e la diciannovesima vittima del coronavirus a Malta sono entrambe donne, di 72 anni e 86 anni rispettivamente. La 72enne è stata ricoverata in ospedale l’11 agosto.

