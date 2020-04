Nelle ultime 24 ore Malta ha registrato solo un caso positivo di COVID-19 ore, mentre più pazienti stanno recuperando dal virus. Lo ha confermato il sovrintendente della Sanità pubblica, Charmaine Gauci.

Riferendosi al numero di casi positivi segnalati durante questi ultimi giorni, il primo ministro maltese Robert Abela ha affermato che il governo è cauto ma ottimista sulla revoca di alcune misure precauzionali. Ma Gauci ha dichiarato che non è ancora il momento giusto per revocare certe misure. Ha aggiunto che una volta che le autorità annunciaranno tali decisioni, queste saranno seguite da uno stretto controllo.

Altre 19 persone hanno recuperato dal coronavirus ma rimarranno in quarantena;

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, a Malta un solo nuovo caso in 24 ore proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento