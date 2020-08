In serata contatto tra Zingaretti e il governatore della Sardegna, Christian Solinas con la mediazione del ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia per un accordo sui test agli imbarchi: “Bisogna evitare contagi all’interno di navi e traghetti»

Coronavirus, a Roma è record: 131. C'è l'accordo tra Lazio e Sardegna per i test prima dell'imbarco

