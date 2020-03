Nel comune in provincia di Latina misure restrittive per circoscrivere il focolaio dopo il costante aumento di casi. Nel frattempo si testa il sistema è stato usato dagli ospedali di Wuhan: in 20 secondi riconoscono il contagio da un’immagine della Tc polmonare

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus a Roma, rinviata l’Appia Run. E Fondi ora diventa zona rossa proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento