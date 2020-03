Bar e ristoranti chiusi, in strada solo qualche runner. Mancherebbero mascherine in alcuni ospedali. Lo Spallanzani sperimenta un farmaco usato per l’artrite reumatoide. Chiese chiuse ai fedeli fino al 3 aprile

Coronavirus a Roma: sette arresti e 43 denunciati. Morto un 58enne senza altre patologie: le vittime salgono a 10

