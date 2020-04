La Regione ha approvato una delibera per rendere obbligatorie le vaccinazioni antinfluenzali per over 65 e operatori sanitari. La procura indaga sul caos dei focolai nelle case di riposo. Il Campidoglio avverte: “Lo Stato intervenga sui bilanci dei Comuni: a rischio servizi essenziali»

Coronavirus a Roma, ultime notizie Nel Lazio 144 nuovi casi, 16 decessi "Più sicurezza», revocato sciopero Ama. Concertone Primo maggio solo in tv

