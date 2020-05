La sindaca fa sapere che le biciclette del bike sharing vengono igienizzate con prodotti altamente sterilizzante per la sicurezza degli utenti. Sempre più in difficoltà commercianti e ristoratori. E il contributo della cassa integrazione è stato erogato dall’Inps per un solo dipendente su 10

L’articolo Coronavirus a Roma, ultime notizie Nel Lazio 32 nuovi casi e 4 morti. Il Comune: erogati 200mila buoni spesa proviene da Notiziedi.

