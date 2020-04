Terza zona rossa nel Lazio: dopo Fondi e Nerola diventa off limits anche Contigliano, in provincia di Rieti. Altri 40 posti letto per la terapia intensiva allo Spallanzani: verranno realizzati grazie a una donazione di 4 milioni di euro da parte della Banca d’Italia

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus a Roma, ultime notizie “Un guarito all’ora, trend sotto il 6%» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento