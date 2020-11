Coronavirus, a San Marino 575 casi nella seconda ondata

L’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino ha reso noto l’aggiornamento delle infezioni da Covid-19 a San Marino.

La seconda ondata pandemica (dal 1° luglio) registra 328 positivi (di cui 314 residenti e 14 frontalieri o altri non residenti); 247 guariti; 0 decessi; 575 contagiati (di cui 551 residenti e 24 frontalieri o altri non residenti).

Il numero totale di persone contagiate individuate, invece, dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri (15 novembre) è di 1.290, di cui: 328 positivi, 42 decessi e 920 guariti.

Fra le persone positive, ad oggi, 15 risultano ricoverate in Ospedale,

