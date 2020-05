Coronavirus, a San Marino nessun nuovo caso

I casi Covid-19 positivi ai tamponi registrati nella Repubblica di San Marino dall’inizio della infezione ad oggi sono 671. Di questi casi, attualmente positivi in osservazione sanitaria sono 272, i deceduti 42, i guariti 357. L’andamento riferito all’infezione nella giornata del 29 maggio evidenzia nessun nuovo caso positivo, nessun deceduto e 13 guariti. Tra le persone positive, 4 sono ricoverate all’Ospedale di San Marino, di cui: 1 in Terapia Intensiva e Semintensiva, 3 nella degenza di Isolamento. Sono invece 268 le persone positive al test molecolare in isolamento al proprio domicilio. Quarantene sono in totale 2.070, di cui 345 le quarantene domiciliari attive sui contatti stretti (307 laici,

