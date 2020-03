Coronavirus, al Rizzoli di Bologna operato il primo paziente positivo

BOLOGNA (ITALPRESS) – All’Istituto Ortopedico Rizzoli e’ stato eseguito ieri il primo intervento su paziente con Coronavirus: una procedura chirurgica urgente su una paziente con protesi d’anca lussata che la costringeva a letto, senza possibilita’ non solo di camminare, ma nemmeno di stare seduta in sedia a rotelle.

Tutto il percorso di assistenza si e’ svolto seguendo le procedure di protezione del personale e degli altri pazienti ricoverati.

La paziente e’ arrivata in ambulanza al pronto soccorso del Rizzoli ed e’ stata trasferita in reparto, dove e’ stato attivato l’isolamento preventivo ed eseguito il tampone. Poi l’intervento chirurgico eseguito ieri pomeriggio in una sala operatoria dedicata,

