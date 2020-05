Coronavirus, Al via i test sierologici alla Guardia di Finanza

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha visitato il Comando Generale della Guardia di Finanza a Roma in occasione dell’avvio dell’indagine sierologica Covid-19. Il Presidente e’ stato accolto dal Comandante Generale Generale Giuseppe Zafarana. Era presente anche l’Assessore alla Sanita’ della Regione Lazio Alessio D’Amato.

Oggi partono ufficialmente, dopo la conclusione delle procedure della gara ad evidenza pubblica, i 300mila test sierologici per effettuare l’indagine di sieroprevalenza sugli operatori sanitari del Lazio, compresi i medici di medicina generale, pediatri e farmacisti, per una platea di oltre 100mila soggetti e anche per le Forze dell’Ordine (Guardia di Finanza,

