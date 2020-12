Coronavirus, al via voli covid free tra Roma e New York

ROMA (ITALPRESS) – Grazie a un doppio controllo con test antigienico sia alla partenza che all’arrivo, da oggi si potrà viaggiare tra Roma e New York in sicurezza e senza l’obbligo di una eventuale quarantena. Questa mattina all’aeroporto di Leonardo Da Vinci di Fiumicino è partita la sperimentazione dei voli Covid Free, messa in piedi da Alitalia e AdR. Tutti i passeggeri che che viaggeranno sui tre voli settimanali da e per la Grande Mela dovranno presentare una certificazione di comprobate negatività al Covid 19, che dovrà essere effettuata nelle 48 pre antecedenti il volo, o effettuare un test antigienico direttamente all’aeroporto prima di imbarcarsi.

