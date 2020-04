Coronavirus: allarme di Gabrielli, “Rischio doping finanziario delle mafie”

Le organizzazioni mafiose hanno già da tempo investito nelle attività di prima necessità che non sono state bloccate dalle restrizioni da Covid-19: la filiera agro-alimentare, il settore dell’approvvigionamento di farmaci e di materiale medico-sanitario, il trasporto su gomma, i servizi funebri, le imprese di pulizia, sanificazione e smaltimento di rifiuti. E’ l’allarme lanciato dal capo della polizia, Franco Gabrielli, nell’intervista contenuta nel documento (‘Anchor in the storm’) con cui Interpol, la più grande organizzazione internazionale di polizia che riunisce 194 Paesi del mondo, fa una prima valutazione dell’impatto della pandemia sui compiti di polizia e sull’evolversi della criminalità.

Gabrielli parla dell’imminente pericolo del doping finanziario e del welfare assicurato dalle mafie.

