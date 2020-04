L’Eurogruppo di martedì potrebbe arrivare a un accordo politico su un pacchetto di tre misure per reagire alla crisi economica provocata dal Coronavirus, che comprende l’utilizzo di una linea di credito del Meccanismo europeo di stabilità per i paesi che ne faranno richiesta. Per il momento sembra esclusa, invece, la possibilità di un compromesso sui Coronabond, su cui resta l’opposizione di Germania e Olanda, o sul Fondo di debito comune proposto dalla Francia. E’ quanto si apprende a Bruxelles, dopo le discussioni tra gli sherpa dei ministri delle Finanze all’Euro Working Group.

Secondo diverse fonti, il lavoro tecnico all’Euro Woking Group sulla linea di credito a condizioni rafforzate (ECCL) del Mes ha fatto passi avanti sostanziali.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus: all’Eurogruppo accordo più vicino sull’utilizzo delle risorse del Mes, resta il no di Berlino agli eurobond proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento