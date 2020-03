Mezzi pubblici soppressi e orari ridotti per rispettare le disposizioni del governo. In piena emergenza Coronavirus, garantire i servizi di mobilità all’utenza che si sposta per motivi di necessità o di lavoro non è un’impresa semplice. Lo sanno bene i sindaci, che ricevono quotidianamente decine di segnalazioni da parte dei cittadini. Difficile persino, in alcuni casi, garantire servizi essenziali come, ad esempio, gli spostamenti del personale sanitario nel tragitto casa-lavoro.

“Così, in questi giorni – spiega il vicepresidente di ANCI Piemonte con delega ai trasporti, Maurizio Piazza – ci siamo confrontati con l’assessorato regionale ai trasporti e con l’Agenzia della Mobilità Piemontese e abbiamo deciso di attivare un servizio per raccogliere le istanze che ci arrivano dai territori e trasferirle direttamente all’Agenzia della Mobilità che si è resa disponibile,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, Anci Piemonte raccoglie le segnalazioni dei sindaci su tpl proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento