Coronavirus, ancora in aumento i nuovi casi

ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.597 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore, e 10 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.587. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 94.186 tamponi, per un totale di 9.554.389 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile.

Il totale dei dimessi/guariti è di 211.885 (+613), mentre il totale degli attuali positivi è di 35.708 (+974). Attualmente sono 1.836i ricoverati con sintomi, di questi 164 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 33.708 persone.

