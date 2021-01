TORINO (ITALPRESS) – Sono oltre 170 giorni che una classe non si riunisce tutta insieme: Dimenticati A Domicilio. E’ questo il nuovo significato, come si legge in una nota dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte, che gli studenti hanno dato all’acronimo DAD usato per indicare la Didattica a Distanza. “Dimenticati a Domicilio – prosegue la nota – è il modo che gli alunni utilizzano per ricordare alle istituzioni che la scuola in presenza vale più delle lezioni al computer”.

Da marzo la pandemia “ha tenuto a casa buona parte dei nostri giovani. Un prezzo alto da pagare in nome della salute,

L’articolo Coronavirus, appello degli psicologi per la riapertura della scuola proviene da Notiziedi.

