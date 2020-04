 Coronavirus: Arcuri, “Non è ancora il momento di pensare alla normalizzazione”

“​La nostra battaglia contro questo nemico sconosciuto e invisibile prosegue senza sosta, ma evitiamo di cominciare a pensare che stiamo vincendo, che stiamo per avere il sopravvento. Gli indicatori dicono solo che stiamo cominciando a contenerne la portata, ma la sua dimensione e la sua diffusione, seppure non uniforme territorialmente, è ancora rilevante”. Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri in un punto stampa in Protezione Civile. “Non è il momento di pensare alla normalizzazione e ai calendari, continuiamo come fatto finora”, ha aggiunto. “Ognuno deve fare la sua parte con lo stesso civismo che abbiamo dimostrato di avere.

