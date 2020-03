PALERMO (ITALPRESS) – La Onlus Maredolce, di Ficarra e Picone, Stefania Petyx e Pif, per far fronte all’emergenza coronavirus, ha donato un ventilatore polmonare, dotato di massimo equipaggiamento, al reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Policlinico di Palermo. Il ventilatore del valore di oltre 30 mila euro e’ gia’ disponibile in reparto.

“Le polmoniti provocate dal Coronavirus – commenta Massimo Midiri, primario del reparto di Radiologia – possono determinare una grave insufficienza respiratoria che solo il ventilatore puo’ risolvere. E questo ventilatore e’ una delle massime espressioni di ventilazione dei pazienti con Ards, che e’ la insufficienza respiratoria gravissima che colpisce i pazienti affetti da infezione da Coronavirus.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, artisti donano ventilatore al Policlinico di Palermo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento