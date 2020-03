“Quando si è in emergenza una professione sanitaria si mette a disposizione, in questo caso per rispondere a chi sta vivendo con difficoltà l’esperienza del Coronavirus. Ci sono più di 200 psicologi che hanno già dato la loro disponibilità, rispondendo alle telefonate di cittadini, operatori sanitari e colleghi psicologi, tutti i giorni dalle 9 alle 19 alla linea telefonica con il numero 3316826935”.

Così Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana, che nei giorni scori ha avuto un confronto via skype con il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani. In primo piano i ‘bisogni’ che emergono prepotenti in tempo di Covid-19,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, assistenza psicologica gratuita in Toscana proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento