Coronavirus: Bankitalia alle banche, più sforzi per la liquidità

La Banca d’Italia “raccomanda alle banche e agli intermediari finanziari di intensificare gli sforzi per ridurre al minimo i disagi per l’utenza e per agevolare l’accesso alle misure di sostegno previste” dai decreti Cura Italia e dal decreto liquidità. E’ quanto si legge nelle raccomandazioni inviate al sistema bancario, pubblicate sul sito dell’istituto centrale.

“Nella attuale situazione di emergenza – sottolinea la Banca d’Italia nelle raccomandazioni – il sistema bancario e finanziario è chiamato a svolgere un ruolo di primo piano nell’assicurare che le misure adottate o in via di adozione da parte del Governo producano gli effetti attesi a sostegno del sistema economico e produttivo italiano e nel fornire il proprio contributo per limitare per quanto possibile gli impatti negativi sulla clientela.

