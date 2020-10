Coronavirus, Bardi ai lucani “Manteniamo prudenza”

POTENZA (ITALPRESS) – “Care amiche e cari amici

Come era nelle previsioni assistiamo a una recrudescenza autunnale della pandemia. I numeri però qui in Basilicata non ci devono far preoccupare. Il sistema di monitoraggio messo in atto dalla Task Force e dalle Aziende Sanitarie Locali sta dando i suoi frutti”. Lo dichiara il governatore della Basilicata Vito Bardi in un videomessaggio ai cittadini lucani.

“L’alto numero dei tamponi effettuati serve proprio a questo. A scoprire gli asintomatici, quelli che una volta si chiamavano i portatori sani, e ad impedire il propalarsi del virus.

L’ottica che ci muove è sempre la stessa.

