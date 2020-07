ROMA (ITALPRESS) – “Non saremo certo noi a sottovalutare la gravità dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese e il mondo intero negli ultimi mesi. Un’emergenza tutt’altro che risolta e che potrebbe anzi riproporsi in forma drammatica se non verranno osservate con rigore le misure necessarie per evitare una ripresa del contagio. L’emergenza pone dunque al governo il tema di garantire la salute pubblica anche con mezzi straordinari, adeguati alla gravità della situazione”. Lo scrive in una lettera al quotidiano La Stampa il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.

“Questo non può tuttavia diventare un pretesto per una sostanziale sospensione di alcune fondamentali garanzie costituzionali,

L’articolo Coronavirus, Berlusconi “Collaboriamo ma il Governo eviti forzature” proviene da Notiziedi.

