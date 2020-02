Gli altri genitori hanno fatto assentare i figli per paura del contagio, la piccola è rimasta a casa “per scelta della famiglia per non creare scompiglio”. La dirigente costretta a inviare una nota per rassicurare tutti

L’articolo Coronavirus, bimba cinese torna dalle vacanze: alunni disertano scuola nel Sannio. La preside: “Rischio di caccia all’untore” proviene da Notiziedi.

