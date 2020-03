ROMA (ITALPRESS) – “Da europeisti convinti, nei giorni scorsi abbiamo assistito preoccupati alla mancanza di solidarieta’ europea verso il nostro Paese e ci riconosciamo nelle parole espresse ieri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella”.

Cosi’ il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, nel commentare i contenuti della conferenza stampa della presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen. “Oggi, invece – prosegue Boccia – non possiamo che apprezzare l’Unione europea per le misure annunciate dalla presidente e dai commissari esecutivi Dombrovskis e Vestager nel tentativo di fornire una prima risposta a un’emergenza che, da nazionale, si e’ ben presto trasformata in europea e globale,

L’articolo Coronavirus, Boccia “Da Ue ora serve grande piano di rilancio” proviene da Notiziedi.

