Coronavirus, Bonaccini “Passaporto sanitario impraticabile”

ROMA (ITALPRESS) – “Il passaporto sanitario è ingestibile e impraticabile. Il nostro è un paese diverso, fatto di tante componenti con regioni così differenti, sia per diffusione del virus che per colore politico, ma mi sembra che la pandemia sia stata gestita bene nonostante la situazione drammatica”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini a Omnibus su La7, in relazione alla proposta del presidente della regione Sardegna Solinas, che prevede l’accesso ai turisti soltanto in seguito a test sierologici che certifichino la non positività al coronavirus. “In Emilia-Romagna l’economia è legata al turismo, non è una banalità discuterne.

