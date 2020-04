ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo posto al Governo alcune questioni relative alla ‘fase 2′, soprattutto perche’ riteniamo necessaria una condivisione fra l’esecutivo e le Regioni su ‘come’ affrontare la fase della riapertura, in base ad indicazioni precise del comitato tecnico-scientifico e della task force diretta da Vittorio Colao”. Cosi’ il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini, al termine, in modalita’ di videoconferenza, della “cabina di regia Governo-Regioni-Enti locali” per l’emergenza Covid-19.

“Le questioni poste – spiega Bonaccini – riguardano essenzialmente 4 aree”.

La prima riguarda il Coordinamento delle fasi della “ripartenza”;

la seconda la ‘Revisione dei tempi delle citta”;

L’articolo Coronavirus, Bonaccini “poste al governo 4 priorita’ per ‘ripartenza’” proviene da Notiziedi.

