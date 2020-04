Coronavirus, Boris Johnson come sta? Le news a Mattino Cinque | Video Mediaset

Coronavirus, Boris Johnson come sta? Il primo ministro Uk ricoverato nelle ultime ore in terapia intensiva dopo che le sue condizioni di salute si sono aggravate per Covid 19. Al momento le ultime notizie parlando di condizioni stazionarie, mentre Michael Gove, ministro dell’Ufficio del governo precisa: “È in terapia intensiva, è curato dal suo team medico, riceve le cure migliori dallo staff dell’ospedale St Thomas. Le nostre speranze e preghiere sono con lui e con la famiglia”.

Ecco il video Mediaset con le ultime news sulle condizioni di salute di Boris Johnson a Mattino Cinque.

