Coronavirus, Buia “preoccupati per futuro del mondo delle costruzioni”

MILANO (ITALPRESS) – “Oggi lavorare in Italia e’ estremamente difficile e questo rallenta le imprese. Con l’arrivo della pandemia inoltre, e’ venuta a mancare la fiducia del mercato privato che stava ricominciando a rifiorire. La grande paura e’ che non ci sia futuro. Stiamo sollecitando il presidente Conte perche’ siamo molto preoccupati per il futuro del mondo delle costruzioni”. Lo ha detto il presidente di Ance, l’associazione dei costruttori edili di Confindustria, Gabriele Buia, ospite del format online di Anna La Rosa “Case e ospedali del domani sempre piu’ connessi tra loro”.

“Occorre per l’Italia un grande piano di investimenti a pioggia per intervenire su tutte le infrastrutture,

