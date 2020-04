Il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus in Italia è di 175.925, con un incremento rispetto a ieri di 3.491 nuovi casi. Ed il numero totale di attualmente positivi è di 107.771 con un incremento di 809 assistiti rispetto a ieri. Lo rende noto la Protezione Civile, sottolineando in una nota che tra gli attualmente positivi 2.733 sono in cura presso le terapie intensive con una decrescita di 79 pazienti rispetto a ieri.

Inoltre, 25.007 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 779 pazienti rispetto a ieri. Ed 80.031 persone, pari al 74% degli attualmente positivi,

L’articolo Coronavirus, calano i decessi e aumentano i guariti proviene da Notiziedi.

